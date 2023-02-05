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Galatasaray'ın sevinci kursağında kaldı! Muslera ağlaya ağlaya çıktı

Galatasaray'ın Trabzonspor'u yendiği maç sonrası Sarı - Kırmızılıların sevinci kursağında kaldı.

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 21:54
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Galatasaray'da Muslera şoku

Galatasaray'ın sevinci kursağında kaldı! Muslera ağlaya ağlaya çıktı
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Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, Trabzonspor karşılaşmasında sakatlandı.

Sarı-kırmızılı takımın, Uruguaylı file bekçisi, 81. dakikada yerde kaldı ve oyuna devam edemeyeceğini belirtti.

Sedye ile kenara alınan Fernando Muslera'nın yerine kalan bölümde Okan Kocuk kaleye geçti.

GALATASARAY'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

Galatasaray, "Sağ ayağına darbe alan Fernando Muslera'nın durumu yapılacak tetkikler sonrasında belli olacaktır." açıklaması yaptı.

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ümmet
5.02.2023 22:42
Gecmiş olsun ama bana inandırıcı gelmedi..Taban tabana girdiler gibi...penaltı kokuyordu sanki..Ama söz hakemde.  
 
nusret
5.02.2023 22:27
Bencede penaltı olmalıydı...Yarın değilse öbürgün fısfıs sülünle ayaga kalkar.Trabzonlu oyuncuunun vurusu engellendi gibi.Ben öyle gördüm,yanılabilirimde.  
 
MD
5.02.2023 22:02
Bu pozisyon bal gibi penaltıydı. Muslera sakata yattığı için güme gitti. Yarın hiçbirşeyi çıkmaz. Antremanlarını yapar ve devam eder.  
 
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