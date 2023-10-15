Galatasaray'da Muslera yürekleri ağza getirdi. Derbi öncesi korkutan gelişme

Gelecek hafta oynanacak olan Beşiktaş derbisi öncesi hazırlıklarına devam eden Galatasaray’da Muslera yürekleri ağza getirdi.
KIRIKTAN ŞÜPHENİLDİ
Antrenman sırasında takım arkadaşıyla çarpışan deneyimli eldivenin parmağında kırık şüphesi nedeniyle MR'ı çekildi.
SAHADA YER ALABİLECEK
Muslera'nın MR sonuçlarında bir probleme rastlanmadı. Deneyimli eldiven, Beşiktaş ile oynanacak derbide sahada yer alabilecek.
DERBİ CUMARTESİ GÜNÜ
21 Ekim Cumartesi günü RAMS Park’ta oynanacak mücadele saat 19.00’da başlayacak.