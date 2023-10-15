Galatasaray'da Muslera yürekleri ağza getirdi. Derbi öncesi korkutan gelişme

Beşiktaş maçı öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da takım arkadaşıyla çarpışan Muslera kırık şüphesiyle MR çektirdi.

Galatasaray'da Muslera yürekleri ağza getirdi. Derbi öncesi korkutan gelişme

Gelecek hafta oynanacak olan Beşiktaş derbisi öncesi hazırlıklarına devam eden Galatasaray’da Muslera yürekleri ağza getirdi.

KIRIKTAN ŞÜPHENİLDİ
Antrenman sırasında takım arkadaşıyla çarpışan deneyimli eldivenin parmağında kırık şüphesi nedeniyle MR'ı çekildi.

SAHADA YER ALABİLECEK
Muslera'nın MR sonuçlarında bir probleme rastlanmadı. Deneyimli eldiven, Beşiktaş ile oynanacak derbide sahada yer alabilecek.

DERBİ CUMARTESİ GÜNÜ
21 Ekim Cumartesi günü RAMS Park’ta oynanacak mücadele saat 19.00’da başlayacak.

Öne Çıkanlar
İmamoğlu elindeki bulgurdan da olacak ya da...
İmamoğlu elindeki bulgurdan da olacak ya da...
Emniyetteki Ankara sırları
Emniyetteki Ankara sırları
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 13 Ekim MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 13 Ekim MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
MasterChef All Star 118. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 118. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Malatya'da Asbest tehlikesi devam ediyor: Bir sürü insan kanser olacak Gündem
Malatya'da Asbest tehlikesi devam ediyor: Bir sürü insan kanser olacak
İsrail’in Gazze’de beyaz fosfor kullandığı ispatlandı. Kanıtlar tek tek sıralandı Dünya
İsrail’in Gazze’de beyaz fosfor kullandığı ispatlandı. Kanıtlar tek tek sıralandı
Ava giden avlanır atasözü ne anlama gelir? Atasözleri ve Deyimler
Ava giden avlanır atasözü ne anlama gelir?
İsrailli Bakan saldırıya uğradı. ‘Ülkeyi mahvettiniz defol buradan’ Dünya
İsrailli Bakan saldırıya uğradı. ‘Ülkeyi mahvettiniz defol buradan’
Yaşlanmayı durdurmanın 10 yolu. Bunları yaparsanız insanlar yaşınıza inanamayacak Sağlık
Yaşlanmayı durdurmanın 10 yolu. Bunları yaparsanız insanlar yaşınıza inanamayacak
Dilan Polat soruşturmasında yeni gelişme. Anneannesi bile şüpheliler arasında Gündem
Dilan Polat soruşturmasında yeni gelişme. Anneannesi bile şüpheliler arasında
Fenerbahçe Sultanlar Ligi'ne galibiyet ile başladı Spor
Fenerbahçe Sultanlar Ligi'ne galibiyet ile başladı