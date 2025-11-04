Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü maçına Ajax deplasmanında çıkmaya hazırlanan Galatasaray'da Yunus Akgün'den gelen haber hem teknik direktör Okan Buruk hem de A Milli Takım patronu Vincenzo Montella'nın planlarını olumsuz etkiledi.

YUNUS AKGÜN 3 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

Son yapılan antrenmanı sakatlanarak yarıda bırakan Yunus Akgün Ajax maçının kamp kadrosuna alınmazken milli yıldızın 4-6 ila hafta arasında sahalardan uzak kalabileği bildirildi.

GALATASARAY KARAR AŞAMASINDA

Kulüp doktoru Yener İnce, "Osteitis pubis benzeri bulgular var ama muayene kliniğimiz o ağrının osteitis pubis ağrısı olmadığı yönünde. O yüzden üstüne gittik. Daha ileri tetkikler yaptık. Ultrason tetkikleri sonucu kasık fıtığı olduğu teşhisine ulaştık. Kasık fıtığında da futbolcu dönem dönem o ağrıyla oynayabilir. Ancak o ağrı performansı çok etkileyecek seviyeye çıkabilir ve oynatmayabilir. Birkaç gün dinlendirdikten sonra önümüzdeki günlerde bir karar vereceğiz. Ya hızlı bir şekilde ameliyat edip 4-6 haftalık bir periyodun sonunda tekrar dönmesini planlayacağız ya da ağrıları tolere edebildiği bir formül olursa bu şekilde devam edeceğiz. Onu önümüzdeki günlerdeki egzersiz testleriyle belirleyeceğiz. Bugün için performansını çok etkilediğinden bizimle beraber olmayacak. Birkaç gün içerisinde ameliyat olup olmayacağına karar vereceğiz." diye konuştu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TAKIMIN EN SKORER 2. OYUNCUSU

Bu sezon sarı kırmızılı formayla toplam 13 maça çıkan Yunus Akgün 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Yıldız oyuncu özellikle Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta attığı 2 golle Osimhen'in ardından takımın en skorer ismi konumunda.

MİLLİ TAKIM İÇİN DE ÖNEMLİ KAYIP

Vincenzo Montella'nın da vazgeçilmez oyuncularından biri olan Yunus Akgün Dünya Kupası Elemeleri'nde 3 maçta 1 gol, 1 asistle milli takıma katkı sağlamıştı.