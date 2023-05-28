Galatasaray'da Okan Buruk'tan flaş karar. Yönetime iletti

Galatasaray, gelecek sezon için de hazırlıklarını sürdürürken, Okan Buruk'un aldığı karar ortaya çıktı. Buruk'un kararını yönetime de ilettiği öğrenildi.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan flaş karar. Yönetime iletti

Galatasaray ligde şampiyonluk için gün sayarken, gelecek sezon için de hazırlıklarını sürdürüyor.

Sarı kırmızılı takım Ankaragücü'nü yenerek sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbiye şampiyon olarak çıkmayı hedeflerken, teknik direktör Okan Buruk'un yeni kadro yapılanması için de çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Buruk'un aldığı ve yönetime de ilettiği karara göre Galatasaray'da bazı oyuncularla yollar ayrılacak.

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray'da sezon başında attığı gollerle takımını sırtlayan Bafetimbi Gomis, Icardi'nin gelişiyle yedek kalmaya başlamıştı. Sözleşmesi de haziran ayında bitecek olan Fransız futbolcuyla yollar ayrılacak.

Juan Mata'yla da vedalaşılacağı belirtilirken, futbolu bırakma kararı vermesi halinde teknik heyette görevlendirilebileceği öğrenildi.

Yolların ayrılması planlanan diğer futbolcular da şunlar:

Emre Taşdemir
Sam Adekugbe
Okan Kocuk
Yusuf Demir
Yunus Akgün

Buruk'un Yusuf Demir ile Yunus Akgün'ün kiralanmalarını bildirdiği de ifade edildi.

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