Galatasaray'ın son 3 yıl şampiyon olmasında büyük payı olan Urguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, 1-0 kaybedilen Kocaelispor maçının 64. dakikasında kendini yere bıraktı. Oyundan çıkmak için kenara işaret veren Uruguaylı yerini Gabriel Sara'ya bıraktı.

Takımlar milli maç arasına girerken Torreira 'nın durumu merak konusuydu. Galatasaray, Lucas Torreira'nın herhangi bir sakatlığının bulunmadığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi: "Kocaelispor maçında yorgunluğu nedeniyle oyundan çıkmak isteyen futbolcumuz Lucas Torreira'nın herhangi bir sakatlığı bulunmamaktadır. 4 günlük iznin ardından çalışmalarını takımla birlikte sürdürecektir."