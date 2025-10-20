Galatasaray'ın 8. haftada Beşiktaş ile oynadığı derbi maçta sakatlanarak oyundan çıkan Wilfried Singo'nun sahalara ne zaman döneceği belli oldu.
A Spor'un haberine göre, tedavisi devam eden 24 yaşındaki Fildişi Sahilli savunma oyuncusu 11. haftada Galatasaray'ın Trabzonspor'u ağırlayacağı dev maça yetişecek.
Galatasaray'ın Başakşehir'i deplasmanda 2-1 yendiği karşılaşmada sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Singo yarın Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Bodo/Glimt maçında da sahada olamayacak.
Okan Buruk'un yıldız oyuncuyu 10. haftadaki Göztepe maçında da dinlendirmesi ve Trabzonspor maçında sahaya sürmesi bekleniyor.