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Galatasaray'da son dakika ayrılığı. Resmen açıklandı
Galatasaray'da son dakika ayrılığı. Resmen açıklandı
Galatasaray, Yusuf Demir'in 1 yıllığına Basel'e kiralandığını duyurdu.
16 Ağustos 2023 / 19:09
Ayrıntılar geliyor.
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