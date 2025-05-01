Galatasaray'da yıldız oyuncunun bileti kesildi! Taraftarlar şaşkına döndü

Galatasaray'da devre arası transfer döneminin sonlarında kadroya katılan ve taraftarların tepki gösterdiği Carlos Cuesta için yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı oyuncunun biletini kesti.

GALATASARAY'DA CARLOS CUESTA İLE YOLLAR AYRILIYOR

Habertürk’te yer alan habere göre; Galatasaray hem yabancı kontenjanında yer açmak için hem de oyuncunun performansından memnun olmadığı için genç oyuncu ile ayrılık kararı aldı. Özellikle Kasımpaşa maçının ardından hedef haline gelen oyuncunun ekstra çalışmalar yaptığı belirtildi.

8 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Sarı-kırmızılılar, Carlos Cuesta’yı transfer etmek için Belçika ekibi Genk’e 8 milyon euro ödemişti. 1.79 boyundaki savunmacı, Galatasaray formasını 7 maçta 446 dakika terletti.