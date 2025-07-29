Galatasaray'dan Ali Sami Yen paylaşımı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'dan Ali Sami Yen paylaşımı

Galatasaray'ın kurucusu Ali Sami Yen'in ölüm yıl dönümünde kulüpten anma mesajı paylaşıldı.

Galatasaray, kulübün kurucusu ve 1 numaralı üyesi Ali Sami Yen'in ölüm yıl dönümünde mezarını ziyaret etti. Ayrıca kulübün sitesinde bir anma mesaj paylaştı.

Yapılan anma paylaşımı şöyle:

"Kulübümüzün ölümsüz kurucusu ve 1 numaralı üyesi, Galatasaray’ın kuruluş gayesini “Türk olmayan takımları yenmek” olarak belirleyip, bu vizyonuyla geleceğe ışık tutan ilk Başkanımız Ali Sami Yen’i vefatının 74. yılında sevgi, saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz."

SÜLEYMAN SEBA'YA DA ZİYARET

Galatasaray yönetimi, Ali Sami Yen’in mezarı başında düzenlenen anma töreninin ardından Süleyman Seba’nın da mezarını ziyaret etti.

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Dursun Özbek burada yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Her iki büyüğümüze de Allah'tan rahmet diliyorum. Türk futboluna büyük emekleri var. Amacımız Türk futbolunu daha yukarılara çekmek, marka değerini yükseltmek. Projelerimizin bir kısmını tamamladık. Daha yapacağımız çok iş var. Arkadaşlarımla birlikte Galatasaray’a ve Türk futboluna hizmet etmeye devam edeceğiz. Ligler başlarken herkese dostluk ve sevgi içinde bir yarışma diliyorum. Bu sene, adaletin hakim olacağı güzel bir lig seyrettiririz, inşallah Avrupa’da da tüm takımlarımız aynı başarıyı sergiler ve Türk milletine güzel maçlar seyrettirirler."

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