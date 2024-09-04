Galatasaray'dan ayrıldı Süper Lig ekibiyle anlaştı

Galatasaray'da Okan Buruk'un planları arasında yer almayan Leo Dubois'in sezon sonunda bitecek sözleşmesi geçtiğimiz günlerde feshedilmişti. İstanbul'dan ayrılan Fransız futbolcuya, Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor talip olmuştu.

Yapılan pazarlıkların ardından serbest oyuncu statüsündeki Leo Dubois ile Eyüpspor her konuda anlaşma sağladı.

TRT Spor'a konuşan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Dubois ile anlaştıklarını açıkladı. Kulaksız, "Leo Dubois ile prensipte anlaştık. Yarın imzaları atacağız" diye konuştu.

Galatasaray'a 2022-2023 sezonunda transfer olan Fransız oyuncu, sarı-kırmızı formayla ilk yılında 25 resmi maçta görev alıp bir gol atmıştı.

Geçen sezon 3 karşılaşmada görev aldıktan sonra Başakşehir'e kiralanan Dubois, 2024-2025 sezonunda Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynadığı bir maçın yanı sıra Trendyol Süper Lig'deki 2 karşılaşmada şans buldu.