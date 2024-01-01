Galatasaray'dan ayrılık kararı. Kiralanacak

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Galatasaray'dan ayrılık kararı. Kiralanacak
Ara transfer döneminde 1 sol bek transferi yapmayı planlayan Galatasaray Kazımcan'ı kiralamayı düşünüyor.

Fanatik’te yer alan habere göre, Son şampiyon Galatasaray’dan ara transfer dönemine dair flaş bir karar geldi.

SOL BEK ARANIYOR
Angelino ile yollarını ayırıp yerine bir sol bek almayı planlayan sarı-kırmızılılar bu ihtimalin gerçekleşmesi halinde Kazımcan Karataş’ı da takımdan gönderebilir.

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KİRALANACAK
Genç sol bekin daha fazla süre bulabileceği bir takıma giderek kendini geliştirmesini isteyen yönetim kulüp arayışına başladı.

PERFORMANSI
20 yaşındaki milli futbolcu bu sezon Galatasaray formasıyla 8 maça çıkarken sadece 447 dakika sahada kaldı.

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