Galatasaray'dan ayrılmıştı! Fernando Muslera yeni takımını açıkladı

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Galatasaray'dan ayrılmıştı! Fernando Muslera yeni takımını açıkladı

Süper Lig devi Galatasaray'a veda eden Fernando Muslera'nın hangi takımı transfer olacağı büyük bir merakla bekleniyordu. Urugaylı file bekçisi, yaptığı açıklamayla yeni takımını resmen açıkladı. İşte detaylar...

2011'de Galatasaray'a imza atan Fernando Muslera, sezonun sona ermesiyle sarı-kırmızılılarda 14 yıllık kariyerini sonlandırmıştı. Tecrübeli eldiven, yeni takımını açıkladı. Uruguaylı file bekçisi, Arjantin'den Estudiantes'e imza atacağını söyledi.

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FERNANDO MUSLERA ESTUDIANTES'E İMZA ATIYOR

Muslera, "Yeniden başlamaktan çok mutlu ve çok memnunum. 14 yıl sonra yeni bir kulüpteyim ve katıldığım kulüpten çok heyecanlıyım. Hem Türkiye'deki basın toplantısında hem de geldiğimde burada birkaç teklif aldığımı ve evime yakın olmak istediğimi açıkça belirttim. Düşündüğüm teklifler Penarol ve Estudiantes'ti." dedi.

Muslera, "Zengin bir tarihe sahip Estudiantes takımına katılmayı gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Fernando Muslera, Estudiantes ile Aralık 2026'ya kadar sürecek bir buçuk yıllık sözleşme imzalayacak.

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