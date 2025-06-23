Galatasaray'dan ayrılmıştı! Fernando Muslera yeni takımını açıkladı

2011'de Galatasaray'a imza atan Fernando Muslera, sezonun sona ermesiyle sarı-kırmızılılarda 14 yıllık kariyerini sonlandırmıştı. Tecrübeli eldiven, yeni takımını açıkladı. Uruguaylı file bekçisi, Arjantin'den Estudiantes'e imza atacağını söyledi.

FERNANDO MUSLERA ESTUDIANTES'E İMZA ATIYOR



Muslera, "Yeniden başlamaktan çok mutlu ve çok memnunum. 14 yıl sonra yeni bir kulüpteyim ve katıldığım kulüpten çok heyecanlıyım. Hem Türkiye'deki basın toplantısında hem de geldiğimde burada birkaç teklif aldığımı ve evime yakın olmak istediğimi açıkça belirttim. Düşündüğüm teklifler Penarol ve Estudiantes'ti." dedi.

Muslera, "Zengin bir tarihe sahip Estudiantes takımına katılmayı gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.



Fernando Muslera, Estudiantes ile Aralık 2026'ya kadar sürecek bir buçuk yıllık sözleşme imzalayacak.