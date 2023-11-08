Galatasaray'dan Bayern Münih maçına saatler kala flaş karar

Milliyet'in haberine göre; Galatasaray yönetimi Bayern Münih galibiyetine 1 milyon euroluk prim belirledi.

Sarı-kırmızılılar, Bayern Münih maçından galip gelmesi halinde UEFA'dan 2 milyon 800 bin euroluk galibiyet primi kazanacak.

Elde edilen 2.8 milyon euronun 1 milyon euroluk kısmı takıma eşit olarak dağıtılacak.

Galatasaray Kulübü'nden maçı izleyecek sarı kırmızılı taraftarlara da bir duyuru yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, Şampiyonlar Ligi’nde Manchester United ile oynadığımız deplasman karşılaşmasında yaşanan tribün olayları gerekçe gösterilerek UEFA tarafından “Deplasman tribününe 1 maç seyirci götürememe” cezasıyla karşı karşıya kalmış; itirazımız sonrası bu ceza 2 yıl süreyle askıya alınmıştı.

Şimdi önümüzde Bayern Münih deplasmanı var. Büyük Galatasaray taraftarına düşen; maç öncesinde, maç sırasında ve maç sonrasında cezai sınırlara girecek olaylardan uzak durarak takımını 90 dakika boyunca desteklemektir. Aksi yöndeki davranışlar, takımımızı ve taraftarımızı önümüzdeki deplasmanlarda birbirinden yoksun bırakma tehlikesi taşıyacaktır.Bu bilinçle, Münih deplasmanında tribünde yerini alacak taraftarlarımızdan, Galatasaray’ın taraftarıyla bir bütün olduğunu hep hatırlayarak, Kulübümüzü UEFA ile karşı karşıya getirecek hareketlerden uzak durmalarını önemle rica ediyoruz."