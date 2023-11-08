Galatasaray'dan Bayern Münih maçına saatler kala flaş karar

Galatasaray Kulübü yönetiminden Bayern Münih karşılaşmasına saatler kala çok çarpıcı bir karar geldi.

Galatasaray'dan Bayern Münih maçına saatler kala flaş karar

Milliyet'in haberine göre; Galatasaray yönetimi Bayern Münih galibiyetine 1 milyon euroluk prim belirledi.

Sarı-kırmızılılar, Bayern Münih maçından galip gelmesi halinde UEFA'dan 2 milyon 800 bin euroluk galibiyet primi kazanacak.

Elde edilen 2.8 milyon euronun 1 milyon euroluk kısmı takıma eşit olarak dağıtılacak.

Galatasaray Kulübü'nden maçı izleyecek sarı kırmızılı taraftarlara da bir duyuru yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, Şampiyonlar Ligi’nde Manchester United ile oynadığımız deplasman karşılaşmasında yaşanan tribün olayları gerekçe gösterilerek UEFA tarafından “Deplasman tribününe 1 maç seyirci götürememe” cezasıyla karşı karşıya kalmış; itirazımız sonrası bu ceza 2 yıl süreyle askıya alınmıştı.

Şimdi önümüzde Bayern Münih deplasmanı var. Büyük Galatasaray taraftarına düşen; maç öncesinde, maç sırasında ve maç sonrasında cezai sınırlara girecek olaylardan uzak durarak takımını 90 dakika boyunca desteklemektir. Aksi yöndeki davranışlar, takımımızı ve taraftarımızı önümüzdeki deplasmanlarda birbirinden yoksun bırakma tehlikesi taşıyacaktır.Bu bilinçle, Münih deplasmanında tribünde yerini alacak taraftarlarımızdan, Galatasaray’ın taraftarıyla bir bütün olduğunu hep hatırlayarak, Kulübümüzü UEFA ile karşı karşıya getirecek hareketlerden uzak durmalarını önemle rica ediyoruz."

Öne Çıkanlar
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların perde arkası
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların perde arkası
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 8 14 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 8 14 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
Ünlü astrolog Rezzan Kiraz'dan Galatasaraylıları çıldırtacak kehanet. 53 günde olacakları tek tek açıkladı
Ünlü astrolog Rezzan Kiraz'dan Galatasaraylıları çıldırtacak kehanet. 53 günde olacakları tek tek açıkladı
Ehliyet ve pasaport ücretleri ne kadar oldu? 2024 pasaport ehliyet harcı ne kadar?
Ehliyet ve pasaport ücretleri ne kadar oldu? 2024 pasaport ehliyet harcı ne kadar?
La Nina ne demek? La Nina kışı nedir?
La Nina ne demek? La Nina kışı nedir?
Son Haberler
Zafer Partili başkanın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı Gündem
Zafer Partili başkanın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
Keşan'da uyuşturucu ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi Gündem
Keşan'da uyuşturucu ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi
Lastikçinin önüne kapan kuruldu. Lastikçiye tepki yağdı Gündem
Lastikçinin önüne kapan kuruldu. Lastikçiye tepki yağdı
Tunç Şatıroğlu'ndan ezber bozan dolar çıkışı: Yeni bir rekora hazır olun Ekonomi
Tunç Şatıroğlu'ndan ezber bozan dolar çıkışı: Yeni bir rekora hazır olun
Emre Belözoğlu'ndan flaş hakem eleştirisi. 'Bana karşı talimat var' diyerek açıkladı Spor
Emre Belözoğlu'ndan flaş hakem eleştirisi. 'Bana karşı talimat var' diyerek açıkladı
Engin Polat'ın ifadesi ortaya çıktı. Babası ve kardeşine 25 milyon lira 'harçlık' Gündem
Engin Polat'ın ifadesi ortaya çıktı. Babası ve kardeşine 25 milyon lira 'harçlık'
Hakan’dan 5 gündür haber yok! Dolaşmak için evden çıkmıştı… Gündem
Hakan’dan 5 gündür haber yok! Dolaşmak için evden çıkmıştı…