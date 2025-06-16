Galatasaray'dan bir bomba daha! Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri İstanbul'a geliyor

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Galatasaray'dan bir bomba daha! Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri İstanbul'a geliyor

Leroy Sane'yi kadrosuna katarak transfere hızlı bir giriş yapan Galatasaray'ın durmaya niyet yok. Sarı-kırmızılılar, son olarak Inter'in milli yıldızı Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine almıştı. Başarılı oyuncunun menajerinin, İstanbul'a geleceği öğrenildi. İşte detaylar...

Serie A takımlarından Inter'de Simone Inzaghi'nin ayrılığının ardından Hakan Çalhanoğlu'nun da takımdan ayrılabileceği yazılıyordu. Bunu fırsat bilen Galatasaray, milli oyuncuya resmi teklifi yaptı.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN MENAJERİ İSTANBUL'A GELİYOR

Inter'in Hakan Çalhanoğlu için 30 milyon euro istediği biliniyor. Galatasaray'ın pazarlıklarla bu rakamı aşağı çekerek transferi bitireceği İtalyan medyasında yer aldı.

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Hakan Çalhanoğlu'nun menajerini İstanbul'a davet eden Galatasaray yönetimi, kısa süre içinde yüz yüze görüşme yapacak. Hakan'a maaş konusunda istediğini vermeye hazır olan sarı-kırmızılılar, Inter ile bonservis pazarlığına başlayacak.

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