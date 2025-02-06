Galatasaray'dan çifte transfer

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı devre arası transfer dönemine hızlı girdi. Sarı kırmızılılar önce Norveçli savunma oyuncusu Ina Kristoffersen ile sezon sonuna kadar geçerli sözleşme imzaladı. Daha sonra da Ayşe Demirci'yi renklerine bağladı.

AYŞE DEMİR AÇIKLAMASI

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımız, profesyonel futbolcu Ayşe Demirci ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. 2001 doğumlu orta saha oyuncusu ABD Üniversite ligi takımlarından Gardner Webb formasını giyiyordu.Oyuncumuza hoş geldin diyor, Galatasaray forması altında başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz.

INA KRISTOFFERSEN AÇIKLAMASI

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımız, profesyonel futbolcu Ina Kristoffersen ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.1999 doğumlu savunma oyuncusu Norveç Ligi ekiplerinden Viking FK formasını giyiyordu.

Kariyeri boyunca Klepp IL, Stabaek, Amazon Grimated FK ve Grand Bodo formalarını giyen savunma oyuncusu son olarak Viking FK formasını giydi. Oyuncumuza hoş geldin diyor, Galatasaray forması altında başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz.