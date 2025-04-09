Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gece yarısı göndermesi

Türkiye Espor Futbol Ligi’nin 12. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, sanal sahada kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibini 2-0’lık net bir skorla alt ederek maçı domine etti ve ardından klavyeyi eline alıp Fenerbahçe’ye yönelik unutulmaz bir paylaşıma imza attı.

“SEVİYE 1 ZAVALLI”

Galatasaray Espor’un resmi X hesabından yapılan paylaşım, adeta sosyal medyayı salladı. Fenerbahçe forması giymiş bir figürün üzerine “Lv.1 Zavallı kişi” etiketi yapıştırılmış gönderide, “Hep ağlarlar, hiç gülmezler, boynu bükükler…” sözleri yer aldı. Bu iğneleyici mesaj, kısa sürede viral bir fırtına kopararak taraftarlar arasında hararetli tartışmalara yol açtı.