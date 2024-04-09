Galatasaray'dan Fenerlileri çılgına çevirecek hamle

Eren Bozdaş
Galatasaray'dan Fenerlileri çılgına çevirecek hamle
Şanlıurfa'da gerçekleşen olaylı Türkiye Süper Kupası sonrası Galatasaray'dan ilginç bir hamle geldi.

7 Nisan 2024 Pazar günü, saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda başlayıp Galatasaray'ın maçın başında, Icardi'nin ayağından bulduğu golle sonlanan olaylı maç sonrasında GS Store tarafından satışa sunulan yeni tshirtler gündeme bomba gibi düştü.

Fenerbahçe'nin gol yedikten sonra maça devam etmediği Süper Kupa müsabakası için 4 farklı türü piyasaya sürülen tshirtlerin üzerinde, Icardi'nin maçın ilk dakikasında attığı gole göndemede bulunan "Seninle bir dakika. Bir Ömürlük Hatıra" yazısı dikkat çekti.

GS Store'un resmi X hesabı üzerinden yapılan paylaşımda "Fonda 'Seninle bir dakika' çalıyor! Şarkıya eşlik etmek isteyenler için t-shirler şimdi GSStore.org'da!" denildi.

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