Galatasaray'dan flaş karar: Atakan Karazor hamlesi

Almanya'nın Bild gazetesi Galatasadray'ın Almanya'nın Stuttgart takımında forma giyen orta saha oyuncusu Atakan Karazor için Stuttgart-Borussia Dortmund karşılaşmasına gözlemci gönderdiğini yazdı.

Haberde Stuttgart'ın, Atakan Karazor için 10 milyon euro bonservis bedeli belirlediği belirtildi.

26 yaşındaki futbolcunun da Galatasaray'a sıcak baktığı ifade edildi.

Stuttgart'ın sportif direktörü Fabian Wohlgemuth ise "Atakan'ın bizimle kendisini rahat hissettiğinden eminim. Atakan, defansif orta sahada rolünü buldu ve ilk 11'de istikrarlı bir hale geldi" diye konuştu.

2019 yılından bu yana Stuttgart forması giyen Atakan Karazor'un, Alman ekibi ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.