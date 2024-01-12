Galatasaray'dan flaş karar. Duyulunca kıyamet kopacak

Galatasaray, Sivasspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönerken, zirve yarışı yaptığı Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde kaldı.

Sarı kırmızılı takımda çift sarıdan kırmızı kart gören Kerem Aktürkoğlu da cezalı duruma düştü.

Kırmızı karttan sonra 4. hakemin üzerine yürüyen ve "Allah belanızını versin" dediği ileri sürülen Kerem, bu sözler rapora yansırsa daha büyük bir ceza almayla karşı karşıya kalacak.

Sarı kırmızılı camia, maçta hakem skandalları yaşandığını ileri sürerek 2 penaltılarının verilmediğini iddia etti.

Yönetim kurulu Sivasspor maçından hemen sonra flaş bir karar aldı. Yapılan açıklamada "Hakem skandalları" vurgusu yapıldı ve bu nedenle bugün saat 15.00'te Erden Timur'un basın toplantısı yapacağı belirtildi.

Timur'un basın toplantısında çok sert açıklamalarda bulunacağı ve hakemleri topa tutacağı belirtilirken, adeta kıyamet kopacak yorumu da yapılıyor.