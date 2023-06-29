Galatasaray'dan flaş karar. Erden Timur apar topar İngiltere'ye gitti. İşte nedeni

Galatasaray, transferde flaş bir karar aldı ve Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur apar topar İngiltere’ye gitti.

Timur'un gidiş nedenleri de ortaya çıktı. Öncelikle Milot Rashica'nın bonservisinin alınması için Norwich Kulübü ile görüşecek olan Timur, 6 milyon euroya işi bitirmeye çalışacak.

Daha sonra Arsenal'le görüşecek olan Timur, Portekizli sol bek Nuna Tavares'i isteyecek. Ayrıca İngiliz kulübünün istediği Sacha Boey de pazarlık masasında olacak.

Nelsson'u isteyen Tottenham'la görüşme yapacak olan Timur, yapılan 22 milyon euroluk teklifi artırmaya çalışacak.

Timur, bir görüşme de Fofana için Chelsea ile yapacak.