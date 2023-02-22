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Galatasaray ihtarname haberini yalanladı

Galatasaray'dan Yusuf Demir için yalanlama geldi.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 12:09
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Galatasaray'dan ihtarname haberine yalanlama geldi

Galatasaray ihtarname haberini yalanladı
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Sarı - Kırmızılılar resmi internet sitesinden flaş bir açıklama yaptı.

Galatasaray, Yusuf Demir için Rapid Wien'e yapması gereken ödemeleri geciktirdiği ve ihtarname çekildiği yönündeki haberleri yalanladı.
İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:
"Profesyonel futbolcumuz Yusuf Demir'in eski kulübü Rapid Wien'in oyuncunun transferi için kulübümüzden vadesi geçmiş herhangi bir alacağı bulunmamaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur."
Milliyet'te yer alan habere göre; Sarı-kırmızılıların sezon başında kadrosuna kattığı Yusuf Demir'in eski kulübü Rapid Wien, taksidini alamadığı gerekçesiyle ihtarname gönderdi, bununla ilgili olarak da UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu bilgilendirildi.
Sezon başında hem bonservisi hem de yabancı kontenjanında bulunması nedeniyle çok konuşulan Yusuf Demir, 4 sezona yayılmış 5 taksitte 6 milyon euroya transfer olmuştu. Ancak Galatasaray, daha ilk senesinde ödemeyi geciktirdi. Bunun üzerine Rapid, hukuksal yollardan hakkını aramak için girişimde bulundu. Bu konuda UEFA ve TFF'yi de bilgilendirdi.
Geldiği günden itibaren kadroda yer bulmakta zorlanan Yusuf Demir, sadece 5 lig maçında 77 dakika yer alabildi. Özellikle yabancı kontenjanından dolayı formaya ulaşamayan Yusuf, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Kastamonuspor karşısında 63 dakika şans buldu.

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