Galatasaray'dan KAP geldi! Müjdeli haberler için son hamle

Bankalar Birliği'nden çıkmaya hazırlanan ve Türkiye futbol tarihinin en büyük bonservis bedelini ödeyerek Napoli'den Victor Osimhen'i transfer eden Galatasaray'da perşembe günü yapılacak Divan Kurulu öncesi flaş bir açıklama geldi.

Sarı kırmızılı kulüp KAP'a yaptığı açıklamada yaptığı artırımla sermayesinin 5.4 milyar TL'den 13.5 milyar TL'ye çıkarıldığını duyurdu.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimizin 03.07.2025 tarihli yönetim kurulu kararı çerçevesinde 5.400.000.000 TL olan Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde, 8.100.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %150 oranında artırılarak 13.500.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin 07.07.2025 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 21.07.2025 tarihinde tamamlanmıştır.

90 MİLYON 311 BİN 588,208 TL'LİK PAY BORSADA SATILACAK

Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri ise 90.311.588,208 TL'dir. Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen toplam 90.311.588,208 TL nominal değerli paylar, 23-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, 1 lot (100 adet) payın nominal değeri 1 TL olup, pay fiyatı 1 TL'den az olmamak üzere Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Sermaye artırımı ile kasasına büyük bir nakit girişi olacak Galatasaray, bu parayla önce Bankalar Birliği borcunu kapatacak. Borcun kapatılmasından sonra Napoli'ye 80 milyon euro bonservis ücretinin 40 milyon euro'su peşin olarak ödenecek. Böylece Türkiye futbol tarihinin en yüksek bonservis maliyetli transferi yapılacak.