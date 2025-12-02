Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Sane ve Duran'ın karşılıklı golleriyle 1-1 sona eren Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından sarı kırmızılı kulüpten Kazımcan Karataş paylaşımı geldi.
Sane'nin 27'inci dakikada attığı gol sonrası takım sevinci sırasında tribünden sahaya atılan yabancı maddenin yüzüne isabet etmesiyle yer kalan Kazımcan, bir süre kenarda tedavi görüp bandajla yarasının kapatılmasıyla sahaya geri dönmüştü.
Galatasaray maç sonu Kazımcan'ın yüzünün son halini sosyal medyada paylaşarak, 'Yüzündeki yara, alnımızın akıdır!' ifadelerini kullandı.
