Galatasaray'dan Mancini açıklaması

Young Boys'a yenilerek Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk hakkında çıkan iddialar üzerine Galatasaray bir açıklama yaptı.

Sosyal medyada Galatasaraylı taraftarların yorumlarını beğenen Mancini ismi gündem gelmişti.

Sarı - Kırmızılılarda görev almak istediğin belirten Mancini'yle ilgili iddialar gündeme damgasını vurdu.

Bir Galatasaraylı yöneticinin İtalyan hocayla alakalı olarak yakın çevresine açıklamada bulunduğu ortaya çıktı.

Sarı Kırmızılı yöneticinin, "Okan Buruk bizim kendi yetiştirdiğimiz bir değer. Birkaç maçlık performansa bakarak çıkan bu iddialar gerçek değil. Kendisiyle yolumuz sonuna kadar devam edecektir.. Yerli ya da yabancı hiçbir hoca şu an için gündemimizde yoktur" ifadeleri yola Okan Buruk ile devam edileceği şeklinde yorumlandı.