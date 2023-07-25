Galatasaray'dan Trabzonspor'a 2 transfer

Trabzonspor'dan yeni transfer Mislav Orsic'in sakatlığının ardından çarpıcı bir hamle geldi.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; bordo mavililerin gündemine Galatasaray’ın iki yıldızı Yunus Akgün ve Yusuf Demir geldi.

Haberde bordo mavili kurmayların, iki oyuncudan birisini kiralık olarak kadroya katmak için girişimlere başladığı da ifade edildii.

Trabzonlu gurbetçi ailenin çocuğu olan Yusuf Demir, Trabzonspor’un Antalyaspor ile oynadığı şampiyonluk maçı için Akyazı Stadı’na gelmişti.

Yunus Akgün de geçtiğimiz günlerde, “Trabzonspor, Türkiye’nin en önemli kulüplerinden birisi. Her şeyden önce futbol kenti. Her oyuncu orada oynamak ister” demişti.

Öte yandan bordo mavililerin Galatasaray'ın vermesi halinde 2 futbolcuyu da alabileceği ifade edildi.