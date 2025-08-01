Galatasaray'dan Türkiye tarihinde bir ilk! Baraj aşıldı

Nijeryalı süper yıldız Victor Osimhen'in 75 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek bonservisini Napoli'den alan Galatasaray bir rekora imza attı.

Güncel piyasa değeri 70 milyon euro olan Osimhen'in takıma katılmasıyla birlikte sarı kırmızılı takımın kadro değeri 319 milyon euroya yükseldi.

Galatasaray, 300 milyon euro barajını geçen ilk Süper Lig kulübü olarak tarihe geçti.

EN YAKIN RAKİP FENERBAHÇE

Sarı kırmızılılar geçtiğimiz sezon 288 milyon euro kadro değerine ulaşarak rekor kırmıştı. En yakın rakibi Fenerbahçe de geçtiğimiz sezon 253 milyon euroluk kadro değerine ulaşmıştı.

Sarı lacivertli ekip bu sezon kadro değerini 268 milyon euroya çıkararak Süper Lig tarihinin en pahalı üçüncü kadrosunu kurmuş oldu.

Listede ilk 10 şöyle oluştu: