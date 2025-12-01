Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Kadıköy'de oynanan derbi Leroy Sane ve Jhon Duran'ın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere sona erdi.

GALATASARAY HAKEM KARARLARINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Karşılaşma oynanırken Galatasaray resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda maçın hakemi Yasin Kol'a yönelik "Hakemden akılalmaz kararlar." ifadelerini kullanmıştı.

İlk yarının uzatma anlarında Barış Alper Yılmaz'ın pozisyonunda penaltı bekleyen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk devre arası soyunma odasına girerken yaptığı itirazlar sonucu sarı kart görmüştü.

İkinci yarıda ise 66'ıncı dakikada Milan Skriniar'ın Gabriel Sara'ya yaptığı müdahalede kırmızı kart bekleyen Galatasaray cephesi hakem Yasin Kol'a tepki göstermişti.

OKAN BURUK: 'MAÇI DEĞERLENDİRECEK DURUM YOK'

Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, derbinin değerlendirilecek bir tarafı olmadığını belirterek şöyle konuştu:

"Maçla ilgili kendimizi hiç yormayalım. Bugün yaşananları herkes gördü. Saha içinde yaşananları herkes gördü. Maçı çok fazla değerlendirecek bir durum yok. Canımızı kurtardık. Kazım'ın gözü kör oluyordu. İki oyuncumuzun ayağı kırılabilirdi.

Galatasaray birleşecek. Taraftarımıza çağrı yapıyorum; bugün yaşananları gördükten sonra birbirimize ne kadar destek olmamız gerektiğini ve bundan sonra nasıl bir Galatasaray ortaya çıkartmamız gerektiğini herkse göstereceğiz. Kimse merak etmesin."

'HAKEM MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ'

Düzenlenen basın toplantısında da maçın hakemi Yasin Kol'a tepki gösteren Okan Buruk, "Hakem maçın önüne geçti. Beklenen de buydu. Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Bunu değerlendirecek olan ben değilim, sizlersiniz. İki oyuncumun ayağı kırılabilirdi, Kazım'ın gözü çıkabilirdi. Maç içerisinde 22 tane aleyhimize faul var, rakibin aleyhine 12 tane var. Oyun baktığımızda bu kadar tekme yeyip bu kadar az faul kazanmamızı değerlendirmelerinize bırakıyorum. Bizim için büyük bir sürpriz olmadı." dedi.

'ARDA KARDEŞLER'İN GÜNAHI NEYDİ'

Okan Buruk sözlerine şu şekilde sürdürdü:

"Biz futbol açısından bakıyoruz. Kim kimin hemşehrisi bakmayız. Ben de Trabzonluyum. Kim kimle dost, bunu değerlendirecek ben değilim. Ben saha içine odaklanmaya çalışıyorum. Beşiktaş maçı sonrası söylemiştim, Yasin Kol yine hakemdi, hakemin kestiği bir pozisyon vardı. Trabzon maçıyla aynı pozisyondu.

Arda Kardeşler'in hakemlik hayatı bitti, günahı neydi... Arda Kardeşler'e kimse destek olmadı. Yasin Kol bir derbi aldı bugün. TFF'nin kararlarına saygı duyuyorum ama soru işaretleri kimsenin hoşuna gitmiyor.

Saygı duyuyorum. Tüm hakemlerimize saygı duyuyorum. TFF ve MHK'nin atamaları, onun kontrolünde, saygı duyuyoruz ama bu anlamda mutlu olduğumuz bir gün değil."

METİN ÖZTÜRK: 'BU HAKEM BİRİLERİ TARAFINDAN KOLLANIYOR'

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk ise maç sonrası yaptığı açıklamada, "Türk futbol hakemliği bu tarz yönetimlerle kurtulamaz. Kazımcan'ın gözü kör olacaktı. Bu hakem birileri tarafından kollanıyor. Çok kötü hakem. Derbiye FIFA kokartlı bir hakem yerine böyle bir hakem veriliyor. İkinci yarı Galatasaray'ı oynatmamak üzerine kuruluydu. İlk yarının sonunda Barış Alper Yılmaz'ın penaltısına bakmadı bile. İnsanların emeklerine yazık etti. Sara'ya yapılan pozisyon var. Net kırmızı! Dönüp bakmadı bile. Yazıklar olsun." diye konuştu.