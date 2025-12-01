Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy’de karşı karşıya geldi.

Chobani Stadyumu’nda oynanan dev derbiye iki takım da kontrollü başladı.

Nefes kesen mücadelenin ilk bölümü, pozisyon zenginliği açısından oldukça kısır geçerken Leroy Sane 27’inci dakikada harika bir slalomun ardından şutunda Ederson’u mağlup ederek ağları havalandırdı ve eşitliği bozdu.

Golden sonra hareketlenen maçta temponun yükselmesiyle birlikte Fenerbahçe baskısını artırdı.

İlk yarının son dakikalarında Fenerbahçe’nin bulduğu gol Kadıköy’de büyük sevinç yaratsa da VAR uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyen Yasin Kol, Skriniar’ın elle oynadığını tespit ederek golü iptal etti.

İlk yarı Galatasaray’ın 1-0’lık üstünlüğüyle geçilen derbide ikinci yarı büyük heyecana sahne oldu. Fenerbahçe beraberlik golü için yüklenirken Galatasaray bulduğu geçiş fırsatlarından yararlanarak farkı artırmaya çalıştı. Buna rağmen yüksek tempoda geçen maçta iki takım da ikinci yarıda istediği pozisyonları bulmakta zorlandı.

Fenerbahçe 90+5'te oyuna sonradan giren Jhon Duran ile aradığı eşitlik golünü buldu.

Bu golle birlikte derbide kazanan çıkmadı ve puanlar bölüşüldü. Fenerbahçe puanını 32'ye yükseltirken Kadıköy'de liderliğini koruyan Galatasaray ise 33 puana ulaştı.

FENERBAHÇE-GALATASARAY İLK 11’LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail, Asensio, Nene, Kerem, En-Nesyri

Galatasaray: Uğurcan, Sanchez, Lemina, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, İlkay, Sane, Sara, Barış Alper, Osimhen

FENERBAHÇE 1-1 GALATASARAY (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Kadıköy'de ilk düdük geldi ve derbiye Fenerbahçe başladı.

İKİ TAKIM DA DERBİYE KONTROLLÜ BAŞLADI

10' İki takım da derbiye risk almadan kontrollü bir oyunla başladı.

İLK 20 DAKİKADA POZİSYON YOK

20' Derbide ilk 20 dakika pozisyon zenginliği açısından kısır geçti. İki takım da pozisyonla sonuçlanmayan ataklarla birbirini yoklarken henüz kayda değer bir tehlike yaşanmadı.

İLK TEHLİKELİ POZİSYON GALATASARAY'DAN GELDİ

26' Ceza sahası yakınlarında İlkay'ın pasıyla topla buluşan Gabriel Sara yüzünü kaleye dönerek şutunu çekti. Top direğin yanından dışarı gitti.

GALATASARAY DERBİDE SANE İLE ÖNE GEÇTİ

27' Leroy Sane rakiplerinin arasından slalom yaparak sıyrılıp kaleyi görür görmez şutunu çekti ve Ederson'u mağlup ederek derbide Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

KAZIMCAN'A TRİBÜNDEN YABANCI MADDE GELDİ

28' Golden hemen sonra Galatasaray'ın sol beki Kazımcan Karataş'ın yüzüne tribünden atılan bir yabancı madde isabet etti. Yerde kalan Kazımcan tedavisinin ardından yüzünde bandajla sahaya geri döndü.

FENERBAHÇE ASENSIO İLE TEHLİKE YARATTI

41' Semedo'nun arka direğe doğru yaptığı ortada bir an için boşta kalan Asensio Sanchez'ten seken topa kayarak dokundu. Ancak şutunda isabeti bulamadı.

FENERBAHÇE'NİN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

45' Kornerden yapılan ortada En Nesyri'nin kafa vuruşu sonrası kale önünde yaşanan karambolde top yuvarlanarak ağlara gitti. Ancak VAR uyarısıyla pozisyonu tektar izleyen Yasin Kol Skriniar'ın elle oynadığı gerekçesiyle golü iptal etti.

BARIŞ ALPER YILMAZ POZİSYON YAKALADI

45+4' Barış Alper Yılmaz Skriniar'dan sıyrılarak ceza sahası içerisine girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Barış Alper, kalesini terk ederek açısını kapatan Ederson'un üzerinden topu içeri doğru gönderdi. Ancak Fenerbahçe savunması pozisyonu savuşturdu.

OKAN BURUK SARI KART GÖRDÜ

İlk yarının son düdüğüyle birlikte hakem Yasin Kol soyunma odasına giderken maç içerisinde nedeniyle uyardığı Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a itirazları nedeniyle sarı kart gösterdi.

İLK YARI SONUCU: FENERBAHÇE 0-1 GALATASARAY

EDERSON OSIMHEN'E GOL İZNİ VERMEDİ

49' Fenerbahçe'nin defanstan çıkarken yaptığı pas hatasıyla topu kapan Sane, Osimhen'i gördü. Osimhen'in sert şutunda Ederson topu direk dibinden kornere çeldi.

GALATASARAY İKİNCİ GOLE YAKLAŞTI

59' Davinson Sanchez'in sağ kanattan ceza sahası içerisine girerek ortaya çevirdiği topa Sane gelişine vurdu. Skriniar'a çarpan top direğin yanından dışarı çıktı.

EN NESYRI KENARA GELİRKEN ISLIKLANDI

63' Fenerbahçe'de Domenico Tedesco, iki hamle birden yaptı. En Nesyri ve Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Jhon Duran ile Talisca oyuna girdi. En Nesyri kenara gelirken Kadıköy'de tribünlerden yoğun ıslık sesleri yükseldi.

ALVAREZ UZAKTAN KALEYİ YOKLADI

88' Alvarez uzaklardan şansını denedi. Sert şutunda top kaleci Uğurcan'ın kucağında kaldı.

FENERBAHÇE EŞİTLİĞİ YAKALADI

90+5' Fenerbahçe Jhon Duran'ın kafa golüyle derbide eşitliği yakaladı.