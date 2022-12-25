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Gomis dede Galatasaray'ı liderliğe uçurdu

Galatasaray'ın 37 yaşındaki 'Dede' lakaplı futbolcusu Gomis, attığı gollerle Galatasaray'ı liderliğe taşıdı.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 22:24
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Galatasaray'ı liderliğe 37 yaşındaki Gomis uçurdu

Gomis dede Galatasaray'ı liderliğe uçurdu
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Gomis, her maçta ilk onbirde olmasa da girdiği anlarda bile gol atmayı başardı. İstanbulspor maçına ilk onbirde başlayan Gomis bu kez 2 gol atarak takımının maçı 2-1 kazanmasını sağladı.

Senegal doğumlu olan Gomis'in nüfusa bir kaç sene de geç yazıldığı tahmin ediliyor.

Gomis, Antalyaspor maçında son 2 dakika oyuna girmesine rağmen takımına galibiyet getiren golü attı.

Ümraniyespor maçında bitime 13 dakika kala oyuna girdi yine takımına 3 puan getiren tek golün sahibi oldu.

Gaziantep maçında 76 dakika oyunda kaldı, 2-1'lik maçta takımının tek golüne adını yazdırdı.

3-2'lik Kasımpaşa maçında da golünü attı.

Bugünkü İstanbulspor maçında da 2 golle galibiyeti getiren ve takımını zirveye çıkaran adam oldu.

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