Gomis dede Galatasaray'ı liderliğe uçurdu

Gomis, her maçta ilk onbirde olmasa da girdiği anlarda bile gol atmayı başardı. İstanbulspor maçına ilk onbirde başlayan Gomis bu kez 2 gol atarak takımının maçı 2-1 kazanmasını sağladı.

Senegal doğumlu olan Gomis'in nüfusa bir kaç sene de geç yazıldığı tahmin ediliyor.

Gomis, Antalyaspor maçında son 2 dakika oyuna girmesine rağmen takımına galibiyet getiren golü attı.

Ümraniyespor maçında bitime 13 dakika kala oyuna girdi yine takımına 3 puan getiren tek golün sahibi oldu.

Gaziantep maçında 76 dakika oyunda kaldı, 2-1'lik maçta takımının tek golüne adını yazdırdı.

3-2'lik Kasımpaşa maçında da golünü attı.

Bugünkü İstanbulspor maçında da 2 golle galibiyeti getiren ve takımını zirveye çıkaran adam oldu.