Gomis dede Galatasaray'ı liderliğe uçurdu

Gomis, her maçta ilk onbirde olmasa da girdiği anlarda bile gol atmayı başardı. İstanbulspor maçına ilk onbirde başlayan Gomis bu kez 2 gol atarak takımının maçı 2-1 kazanmasını sağladı.
Senegal doğumlu olan Gomis'in nüfusa bir kaç sene de geç yazıldığı tahmin ediliyor.
Gomis, Antalyaspor maçında son 2 dakika oyuna girmesine rağmen takımına galibiyet getiren golü attı.
Ümraniyespor maçında bitime 13 dakika kala oyuna girdi yine takımına 3 puan getiren tek golün sahibi oldu.
Gaziantep maçında 76 dakika oyunda kaldı, 2-1'lik maçta takımının tek golüne adını yazdırdı.
3-2'lik Kasımpaşa maçında da golünü attı.
Bugünkü İstanbulspor maçında da 2 golle galibiyeti getiren ve takımını zirveye çıkaran adam oldu.
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