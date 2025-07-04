Galatasaray'ı şaşırtan talep: Kalede sorun var

Efsane kaptanı Fernando Musleta ile vedalaştıktan sonra kaleci arayışlarına geçen son şampiyon Galatasaray'da listenin üst sıralarındaki isimlerden birisi Inter'le Şampiyonlar Ligi finali oynayan Yann Sommer oldu.

Sportif A.Ş. yöneticisi Abdullah Kavukcu'nun temas kurduğu 36 yaşındaki file bekçisinin sarı kırmızılılardan istediği ücret şaşkınlık yarattı.

Tecrübeli kalecinin yıllık 7-8 milyon euro bandında 2 yıllık sözleşme istediği öğrenildi.

Galatasaray cephesinin ise 2.5-3 milyon euro arası bir maaş ve 1-2 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında transferi tamamlamayı planladığı kaydedildi.