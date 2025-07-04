Galatasaray'ı şaşırtan talep: Kalede sorun var

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'ı şaşırtan talep: Kalede sorun var

Galatasaray'ın kadroya katmak istediği isimlerden Yann Sommer, sarı kırmızlılardan beklenenin üzerinde bir maaş talebinde bulundu.

Efsane kaptanı Fernando Musleta ile vedalaştıktan sonra kaleci arayışlarına geçen son şampiyon Galatasaray'da listenin üst sıralarındaki isimlerden birisi Inter'le Şampiyonlar Ligi finali oynayan Yann Sommer oldu.

Sportif A.Ş. yöneticisi Abdullah Kavukcu'nun temas kurduğu 36 yaşındaki file bekçisinin sarı kırmızılılardan istediği ücret şaşkınlık yarattı.

Tecrübeli kalecinin yıllık 7-8 milyon euro bandında 2 yıllık sözleşme istediği öğrenildi.

Galatasaray cephesinin ise 2.5-3 milyon euro arası bir maaş ve 1-2 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında transferi tamamlamayı planladığı kaydedildi.

Son Haberler
4 il için dev destek! Toplam 28 milyon TL
4 il için dev destek! Toplam 28 milyon TL
Ödemiş’te alevlerden kaçış! Köylüler hayvanlar için seferber oldu… İzmir hala cayır cayır yanıyor
Ödemiş’te alevlerden kaçış! Köylüler hayvanlar için seferber oldu… İzmir hala cayır cayır yanıyor
Fenerbahçe transfer savaşında Manchester United'ı devirmiş
Fenerbahçe transfer savaşında Manchester United'ı devirmiş
Star Wars serisiyle akıllara kazınmıştı: Dünyaca ünlü yıldız Kenneth Colley hayatını kaybetti
Dünyaca ünlü yıldız Kenneth Colley hayatını kaybetti
Ünye’de gemi yangını paniği! Facia ucuz atlatıldı
Ünye’de gemi yangını paniği! Facia ucuz atlatıldı