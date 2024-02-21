Galatasaray'ı satacak. Mehmet Ayan açık açık itiraf etti

UEFA'nın açıkladığı finansal raporlara göre Süper Lig’den Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor Avrupa'da en çok zarar açıklayan 10 kulüp arasında.

Oluşan kara tabloyu değerlendiren HaberTürk Spor Müdürü Mehmet Ayan bomba sözler kullandı.

Galatasaray’ın satılması gerektiğini söyleyen Ayan, "Galatasaray'ın tek çıkış yolu satılması gerekiyor. Aksi taktirde borçların azalması söz konusu değil. Yabancı pazar artık Türkiye'ye girdi. Göztepe'yi Danimarkalı iş adamı aldı. City'nin sahipleri de Başakşehir'i bünyesine katıyor. Artık bu kaçınılmaz son. Aynı şey diğer büyük kulüpler için de geçerli" ifadelerini kullandı.