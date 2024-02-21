Galatasaray'ı satacak. Mehmet Ayan açık açık itiraf etti

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'ı satacak. Mehmet Ayan açık açık itiraf etti
Borçların ödenemeyecek noktaya geldiğini söyleyen Mehmet Ayan Galatasaray'ın satılmasının tek çare olduğunu söyledi.

UEFA'nın açıkladığı finansal raporlara göre Süper Lig’den Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor Avrupa'da en çok zarar açıklayan 10 kulüp arasında.

Oluşan kara tabloyu değerlendiren HaberTürk Spor Müdürü Mehmet Ayan bomba sözler kullandı.

Galatasaray’ın satılması gerektiğini söyleyen Ayan, "Galatasaray'ın tek çıkış yolu satılması gerekiyor. Aksi taktirde borçların azalması söz konusu değil. Yabancı pazar artık Türkiye'ye girdi. Göztepe'yi Danimarkalı iş adamı aldı. City'nin sahipleri de Başakşehir'i bünyesine katıyor. Artık bu kaçınılmaz son. Aynı şey diğer büyük kulüpler için de geçerli" ifadelerini kullandı.

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