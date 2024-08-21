Galatasaray'ı yıkacak karar. Planlar suya düştü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'ı yıkacak karar. Planlar suya düştü

Galatasaray'ın çok istediği İlkay Gündoğan Barcelona ile anlaştı.

Önümüzdeki günlerde Barcelona’dan ayrılacak olan İlkay Gündoğan yaptığı görüşmelerin ardından kararını verdi.

MANCHESTER CITY'YE TRANSFER OLACAK

Başta Manchester City, Galatasaray ve bazı Arap kulüpleri ile görüşen Türk asıllı Alman futbolcu Pep Guardiola ile konuşmasının ardından eski yuvasında karar kıldı.

İngiliz basınına çıkan haberlere göre İlkay Gündoğan Manchester City ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

MONACO MAÇINDA SAKATLANMIŞTI

Gündoğan geçtiğimiz hafta Monaco’ya karşı oynanan özel maçta ikici yarı oyuna dahil olmuş ancak yüzüne aldığı darbe sonrası sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Sakatlığı hala devam eden yıldız futbolcu La Liga’nın ilk haftasında oynanan Valencia karşılaşması öncesi kadrodan çıkarılmıştı.

PERFORMANSI

2016-2023 yılları arasında İngiliz ekibinde forma giyen İlkay Gündoğan burada çıktığı 304 maçta 60 gol ve 38 asistlik katkı sağlamıştı.

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