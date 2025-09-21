Galatasaray'ı yıkmıştı! Can Uzun Frankfurt'u kurtaramadı

Bundesliga'nın (Almanya birinci ligi) 4. haftasında Eintracht Frankfurt, Union Berlin'i konuk etti.

9. dakikada Ilyas Ansah'la öne geçen Union Berlin, 32. dakikada Oliver Burke ile farkı ikiye çıkardı: 0-2

Nathaniel Brown 45+3. dakikada farkı bire indirdi: 1-2

53 ve 56. dakikalarda bir kez daha sahneye çıkan Oliver Burke skoru 4-1'e getirdi.

80. dakikada Can Uzun'la golü bulan Eintracht Frankfurt, 87. dakikada Jonathan Burkardt'ın penaltı golüyle tekrar farkı bire düşürdü: 3-4

Mücadeleyi 4-3 kazanan Union Berlin ikinci galibiyetini alarak puanını 6'ya yükseltti. Eintracht Frankfurt da 6 puan da kaldı.