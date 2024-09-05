Galatasaray'ın Avrupa Ligi kadrosu belli oldu

Bu sezon Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

İşte Galatasaray'ın kadrosu:

Kaleci: Fernando Muslera, Günay Güvenç, Batuhan Şen



Defans: Elias Jelert, Victor Nelsson, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan



Orta saha: Lucas Torreira, Gabriel Sara, Berkan Kutlu, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech



Hücum: Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Dries Mertens, Michy Batshuayi, Mauro Icardi, Victor Osimhen

İlk maçına 25 Eylül'de çıkacak olan Galatasaray'ın fikstürü şu şekilde

25 Eylül Galatasaray - PAOK

3 Ekim FC RFS - Galatasaray

23 Ekim Galatasaray - Elfsborg

7 Kasım Galatasaray - Tottenham

28 Kasım AZ Alkmaar - Galatasaray

12 Aralık Malmö - Galatasaray

21 Ocak Galatasaray - Dinanmo Kiev

30 Ocak Ajax - Galatasaray