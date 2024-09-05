Galatasaray'ın Avrupa Ligi kadrosu belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'ın Avrupa Ligi kadrosu belli oldu

Yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray kadrosunu açıkladı.

Bu sezon Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

İşte Galatasaray'ın kadrosu:

Kaleci: Fernando Muslera, Günay Güvenç, Batuhan Şen

Defans: Elias Jelert, Victor Nelsson, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan

Orta saha: Lucas Torreira, Gabriel Sara, Berkan Kutlu, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech

Hücum: Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Dries Mertens, Michy Batshuayi, Mauro Icardi, Victor Osimhen

İlk maçına 25 Eylül'de çıkacak olan Galatasaray'ın fikstürü şu şekilde

25 Eylül Galatasaray - PAOK
3 Ekim FC RFS - Galatasaray
23 Ekim Galatasaray - Elfsborg
7 Kasım Galatasaray - Tottenham
28 Kasım AZ Alkmaar - Galatasaray
12 Aralık Malmö - Galatasaray
21 Ocak Galatasaray - Dinanmo Kiev
30 Ocak Ajax - Galatasaray

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