Galatasaray'ın başı derde girdi. 1 milyon Euroluk dosya FIFA'da

Morutan'ın eski takımı FSCB, yıldız oyuncunun transferi için Galatasaray'ı şikayet etti

KAYNAK: Haber Merkezi
Galatasaray'ın başı derde girdi. 1 milyon Euroluk dosya FIFA'da

Editör: Fatma Demirkaya

Olimpiu Morutan'ın eski kulübü FCSB, Galatasaray'a dava açmaya hazırlanıyor.
Rumen ekibi Sarı Kırmızılılar hakkında FIFA'ya şikayette bulundu.
Romanya basınından Emanuel Roşu detayları tek tek açıkladı.
Rumen gazetecinin haberine göre; FCSB, Morutan'ın transfer anlaşmasında Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kalması durumunda 1 milyon euro daha bonus olduğunu öne sürdü.
Galatasaray tarafından bu paranın ödenmediğini belirten FCSB, FIFA'ya şikayette bulundu.
Galatasaray cephesi ise Morutan'ın Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kalınmadan önce başka bir takıma satıldığını ve bu bedelin ödenemeyeceğini belirttiler.
FIFA'nın önümüzdeki günlerde bu konu üzerinde bir karar vereceği belirtildi.

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