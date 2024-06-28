Galatasaray'ın başını yakacak mektup ortaya çıktı

Sarı Kırmızılılar yıldız futbolcuyla sözleşme imzalamadan önce Shakhtar Donetsk kulübü bir mektupla kendilerini uyardı ancak Galatasaray kulübünün bu uyarıyı dikkate almadı.

İki kulüp şimdi mahkemelik ve Shakhtar Donetsk 150 milyon euro tazminat istiyor.

NE OLMUŞTU?

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla FIFA, Ukrayna'daki kulüplerde yer alan yabancı futbolcu ve antrenörlerin sözleşmelerini, tarafları finansal olarak korumak için sezon sonuna kadar otomatik olarak askıya almıştı.

FIFA'nın açıklamasında "Ukrayna'daki durumla ilgili olarak, oyunculara ve antrenörlere çalışma ve maaş alma fırsatı sağlamak ve ilgili sözleşmenin tarafları açıkça aksini kararlaştırmadıkça Ukrayna kulüplerini korumak için yabancı oyuncu ve antrenörlerin kulüplerle olan tüm iş sözleşmeleri, Ukrayna Futbol Federasyonuna bağlı sözleşmeler, tarafların bu yönde herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmaksızın Ukrayna'da sezon sonuna kadar (30 Haziran 2022) otomatik olarak askıya alınmış sayılacaktır" denilmişti.

Bu karardan sonra Ukrayna'da kalmak istemediğini söyleyen Tete Lyon'a Shakhtar Donetsk kiralanmış, sezon sonunda ise kulübüne bilgi vermeden Galatasaray ile sözleşme imzalamıştı.

SHAKHTAR DONETSK UYARIYOR

O günlerde Galatasaray Tete ile görüşürken Shakhtar Donetsk kulübü Sarı Kırmızılıları bir mektupla uyardı.

Ukrayna Kulübü'nün hukuk sorumlusu Kharytonchuk Andrii imzası bulunan mektupta, Tete'nin Shakhtar Donetsk ile 31 Aralık 2023 tarihine kadar sözleşmesi olduğu ancak sezon hazırlık kampına katılmadığı belirtilerek, "Galatasaray’ın Tete'yi transfer haberleri bizde hayal kırıklığı yarattı. Özellikle savaşta olan bir ülkenin takımının oyuncusuna talip olunurken açık bir iletişimle ulaşılmasını umut ediyoruz.

Bu konuda duyarlı davranan Fenerbahçe'ye profesyonel ve şeffaf yaklaşımından dolayı teşekkür ediyoruz. Galatasaray eğer Tete ile sözleşme imzalarsa her türlü yasal yola başvuracağız. İki kulüp arasındaki ilişkilerin bozulmaması dileğiyle şampiyonlar liginde başarılar dileriz." denildi.

Ancak Galatasaray bu uyarıya rağmen Tete'yi bonservis ücreti ödemeden transfer etti.

PALKİN: YASADIŞI BİR TRANSFER

İmzaların atılmasından sonra Shakhtar Donetsk CEO'su Sergei Palkin de, "Bize ait olan bir oyuncunun başka bir kulübe bonservisiyle gitmesi mümkün değildir. Tete'nin Shakhtar Donetsk ile olan bir kontratı var. Bizim kulübümüzün zararına yasadışı bir fayda elde edildi.Tazminat alabilmek için FIFA'ya şikayette bulunduk. Biz Tete'ye dava açıyoruz ama o sorumluluğu Galatasaray da paylaşıyor. Çünkü ek kural 7'ye göre bir oyuncunun 1 Temmuz'a kadar 'Sözleşmemi askıya almak için Ek 7'yi kullanmak istiyorum' şeklinde bir talep mektubunu göndermesi gerekiyor. Ne Tete, ne Galatasaray bize haber vermedi" demişti.

DAVA 11 TEMMUZ'DA

Bu gelişmelerden sonra kulüplere birer yazı gönderen FIFA, kararın 11 Temmuz'da açıklayacağını iletti.

Galatasaray'ın duruşmada Manor Salomon transferini örnek göstereceği belirtiliyor.

Shakhtar Donetsk'in Manor Salomon transferi nedeniyle Tottenham'a açtığı dava FIFA ve CAS tarafından reddedilmişti.

Ancak o davada Shakhtar Donetsk'in Galatasaray'ı uyardığı gibi Tottenham'a bir mektup göndermediği ifade edildi.