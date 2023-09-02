Galatasaray'ın büyük sürprizi ortaya çıktı. Herkes çok şaşıracak

Galatasaray'ın Berkan Kutlu'yu İtalya'nın Genoa takımına kiralamasının ardından sürpriz bir transfere hazırlandığı ileri sürüldü.

Galatasaray'ın büyük sürprizi ortaya çıktı. Herkes çok şaşıracak

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken; Berkan Kutlu sürpriz bir kararla İtalya'nın Genoa takımına kiralanmıştı.

Bu kiralamanın altından bir başka transfer hazırlığı ortaya çıktı.

Sarı kırmızılı takımın hedefinde Berat Özdemir olduğu ileri sürüldü.

Sports Digitale’nin haberine göre bir dönem Trabzonspor'da oynayan ve Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Ettifaq forması giyen Berat Özdemir, Galatasaray'a kiralık olarak gelecek.

Sarı kırmızılıların orta alanda Torreira'nın yanında görevlendirmeyi planladıkları Berat'ı kısa sürede açıklaması bekleniyor.

Al Ettifaq formasıyla toplam 31 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 1 gol kaydetti.

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