Galatasaray'ın eski futbolcusu Acun Ilıcalı'nın takımına gitti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'ın eski futbolcusu Acun Ilıcalı'nın takımına gitti

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Maribor, Galatasaray'da da forma giyen Jean Michael Seri'yi kadrosuna kattı.

İş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Slovenya kulübü NK Maribor, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Jean Michael Seri'yi transfer etti.

Fildişi Sahili vatandaşı Seri'yle 2 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Slovenya 1. Ligi'nde mücadele eden kulübün yöneticisi Cem Başgül, Seri'nin transferinden dolayı mutlu olduklarını söyledi. Başgül, "Tecrübesi ve kalitesiyle hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olacak" dedi.

seri.jpg

Jean Michael Seri, Fransa'nın Nice ve İngiltere'nin Fulham takımların oynadıktan sonra Galatasaray'a transfer oldu.

2019-2020 sezonunda Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Seri, daha sonra Fransa'nın Bordeaux ekibine kiralık olarak gitti.

2022-2023 sezonunda Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'le anlaşan Seri, geçen sezon Suudi Arabistan'ın Al-Orobah takımının formasını terletti.

Son Haberler
Tonlarca balık karaya vurdu! Korkutan manzara...
Tonlarca balık karaya vurdu! Korkutan manzara...
Kırklareli’nde su kesintisi
Kırklareli’nde su kesintisi
AKP'li isimden çok konuşulacak kayyum itirafı!
AKP'li isimden çok konuşulacak kayyum itirafı!
Osimhen'e şok suçlama! Galatasaray'a erken dönmek icin sakat numarası yaptı
Osimhen'e şok suçlama! Galatasaray'a erken dönmek icin sakat numarası yaptı
MOVA, IFA 2025’te 12 ürün grubu ve 22 teknolojisiyle inovasyon rüzgarı estiriyor
MOVA, IFA 2025’te 12 ürün grubu ve 22 teknolojisiyle inovasyon rüzgarı estiriyor