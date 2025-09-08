Galatasaray'ın eski futbolcusu Acun Ilıcalı'nın takımına gitti

İş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Slovenya kulübü NK Maribor, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Jean Michael Seri'yi transfer etti.

Fildişi Sahili vatandaşı Seri'yle 2 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Slovenya 1. Ligi'nde mücadele eden kulübün yöneticisi Cem Başgül, Seri'nin transferinden dolayı mutlu olduklarını söyledi. Başgül, "Tecrübesi ve kalitesiyle hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olacak" dedi.

Jean Michael Seri, Fransa'nın Nice ve İngiltere'nin Fulham takımların oynadıktan sonra Galatasaray'a transfer oldu.

2019-2020 sezonunda Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Seri, daha sonra Fransa'nın Bordeaux ekibine kiralık olarak gitti.

2022-2023 sezonunda Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'le anlaşan Seri, geçen sezon Suudi Arabistan'ın Al-Orobah takımının formasını terletti.