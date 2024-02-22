Galatasaray'ın eski golcüsü itiraf etti: Alabilirdik

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Galatasaray'ın eski golcüsü itiraf etti: Alabilirdik
Umut Bulut, Galatasaray'da forma giydiği dört yılı anlatırken yıllar sonra çarpıcı bir itirafta bulundu.

Umut Bulut, Galatasaray'da Fatih Terim ve Roberto Mancini'yi çok iyi hocalar olarak gördüğünü belirtti.

Yıldız golcü, "Galatasaray'a geldiğim ilk yıllarda çok başarılıydık. Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final oynadık, sonra da zorlu Real Madrid ve Juventus grubundan çıktık. Eğer o ivmeyi koruyabilseydik ve sürekli orada kalabilseydik Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilirdik" dedi.

Umut Bulu şöyle devam etti:

Fatih Terim ve Roberto Mancini gibi hocalar çok kaliteli isimler. Terim, sizden performans bekler. Mancini ise sizinle iletişim kurar, hep diyalog içinde olur. İki hoca da beni çok geliştirdi.

Schalke'ye attığım golü ikinci denemede atmıştım. Bu yüzden insanlar bana kızdı ama maçın son dakikalarında oyuna girmiştim ve çok fazla ısınmamıştım, 1 hafta önce bacak arası gol atmıştım yine olur diye düşündüm olmadı sonra Allah nasip etti ve ikinci şansımda golü attım.

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