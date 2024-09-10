Galatasaray'ın eski yıldızı kıta değiştirdi

Düzenleme: Yavuz Biçer
Galatasaray'ın eski yıldızı kıta değiştirdi

2023-2024 sezonunda Galatasaray forması ile 16 maça çıkan İspanyol yıldız Juan Mata'nın yeni takımı belli oldu.

36 yaşındaki İspanyol futbolcu Juan Mata, kariyerine Avustralya'da devam etme kararı aldı. Tecrübeli oyuncu, Japonya'da Vissel Kobe ile sözleşmesinin bitmesinin ardından, Avustralya'nın birinci lig takımlarından Western Sydney Wanderers ile 2025 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Juan Mata, transferi hakkında yaptığı açıklamada, "Western Sydney Wanderers'a katılmaktan dolayı çok mutluyum. AFC Şampiyonlar Ligi'ni kazanan tek Avustralya takımı olan Wanderers'a gelmek heyecan verici. Yeni sezona hazırlanmak için sabırsızlanıyorum ve bu yeni macerada bir başka şampiyonluk kazanmak istiyorum" dedi.

2010 Dünya Kupası ve 2012 Avrupa Şampiyonası'nı kazanan Mata, geçen yıl iki farklı ligde şampiyonluk sevinci yaşadı. Önce Galatasaray ile Süper Ligi'i kazanan Mata, yıl sonunda ise Japonya'da Vissel Kobe ile lig şampiyonluğu yaşadı.

Kobe'de sadece kısa bir süre forma giydi. Daha önce Premier Lig'de 11 yıl geçiren Mata, lig şampiyonluğu yaşayamasa da Chelsea ve Manchester United ile iki kez UEFA Avrupa Ligi ve Chelsea ile 2012'de UEFA Şampiyonlar Ligi’ni kazandı.

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