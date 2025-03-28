Galatasaray'ın FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Düzenleme: Kaynak: AA
Galatasaray'ın FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) çeyrek finalinde Çekya temsilcisi ERA Nymburk ile eşleşti.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve Dörtlü Final kura çekimi, İsviçre'nin Mies bölgesinde gerçekleştirildi. Kura çekimine çeyrek finalist 8 takımın temsilcileri katıldı.

İLK MAÇLAR 8-9 NİSAN'DA OYNANACAK

Son 16 turunda gruplarını lider tamamlayan AEK (Yunanistan), Unicaja (İspanya), La Laguna Tenerife (İspanya) ve ERA Nymburk (Çekya) seri başı olarak kura çekimine girdi. Grup ikincileri Galatasaray, Bertram Derthona Basket (İtalya), Nanterre 92 (Fransa) ile Pallacanestro Reggiana (İtalya) ise ikinci torbada yer aldı.

Üç maç üzerinden oynanacak çeyrek final maçlarında 2 galibiyet elde eden takım, adlarını dörtlü finale yazdıracak. Çeyrek finalde ilk maçlar 8-9 Nisan'da oynanacak. İkinci müsabakalar 15-16 Nisan, gerekmesi halinde üçüncü maçlar ise 22-23 Nisan'da yapılacak.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

ERA Nymburk-Galatasaray

La Laguna Tenerife-Bertram Derthona Basket

AEK-Nanterre 92

Unicaja-Pallacanestro Reggiana

YARI FİNAL

La Laguna Tenerife / Bertram Derthona Basket galibi - ERA Nymburk / Galatasaray galibi

AEK Betsson BC / Nanterre 92 Galibi - Unicaja / Pallacanestro Reggiana galibi

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