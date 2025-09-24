Galatasaray'ın genç yıldızı coştu, Erokspor farka koştu!

Trendyol 1. Lig’in 6. haftasında Esenler Erokspor, sahasında İstanbulspor’u ağırladı.

Esenler Erokspor Stadyumu’nda oynanan mücadeleye genç yıldız Berat Luş damgasını vurdu.

Sarı-kırmızılı ekipten kiralık olarak forma giyen 18 yaşındaki oyuncu, 4 gol ve 1 asistle gecenin yıldızı oldu.

BERAT LUŞ’TAN KARİYER PERFORMANSI

İlk yarıdan gol sesi çıkmayan maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Esenler Erokspor, 46. dakikada Berat Luş’un golüyle öne geçti. Genç futbolcu 60. dakikada farkı ikiye çıkarırken 70. dakikada hat-trick yaptı. Yalnızca beş dakika sonra bir kez daha sahneye çıkan Berat Luş skoru 4-0'a getirdi.

CATKOVIC PERDEYİ KAPATTI

Esenler Erokspor’un beşinci golü Berat Luş'un asistiyle 85. dakikada Catakovic'ten geldi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca ev sahibi ekip sahadan 5-0’lık farklı galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray’ın altyapısından yetişen ve bu sezon Esenler Erokspor’a kiralanan 18 yaşındaki Berat Luş, 4 gol ve 1 asistle profesyonel kariyerinin en özel performanslarından birine imza attı.