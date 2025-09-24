Galatasaray'ın genç yıldızı coştu, Erokspor farka koştu!

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'ın genç yıldızı coştu, Erokspor farka koştu!

Trendyol 1. Lig’de Esenler Erokspor, İstanbulspor’u 5-0 mağlup etti. Galatasaray’dan kiralık forma giyen 18 yaşındaki Berat Luş, 4 gol ve 1 asistle maça damga vurdu.

Trendyol 1. Lig’in 6. haftasında Esenler Erokspor, sahasında İstanbulspor’u ağırladı.

Esenler Erokspor Stadyumu’nda oynanan mücadeleye genç yıldız Berat Luş damgasını vurdu.

Sarı-kırmızılı ekipten kiralık olarak forma giyen 18 yaşındaki oyuncu, 4 gol ve 1 asistle gecenin yıldızı oldu.

basliksiz-1-0001-aa-20250924-39216919-39216914-esenler-erokspor-istanbulspor.jpg

BERAT LUŞ’TAN KARİYER PERFORMANSI

İlk yarıdan gol sesi çıkmayan maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Esenler Erokspor, 46. dakikada Berat Luş’un golüyle öne geçti. Genç futbolcu 60. dakikada farkı ikiye çıkarırken 70. dakikada hat-trick yaptı. Yalnızca beş dakika sonra bir kez daha sahneye çıkan Berat Luş skoru 4-0'a getirdi.

basliksiz-1-0002-aa-20250924-39217106-39217104-esenler-erokspor-istanbulspor.jpg

CATKOVIC PERDEYİ KAPATTI

Esenler Erokspor’un beşinci golü Berat Luş'un asistiyle 85. dakikada Catakovic'ten geldi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca ev sahibi ekip sahadan 5-0’lık farklı galibiyetle ayrıldı.

basliksiz-1-0004-aa-20250924-39216919-39216913-esenler-erokspor-istanbulspor.jpg

BERAT LUŞ PARLADI

Galatasaray’ın altyapısından yetişen ve bu sezon Esenler Erokspor’a kiralanan 18 yaşındaki Berat Luş, 4 gol ve 1 asistle profesyonel kariyerinin en özel performanslarından birine imza attı.

Son Haberler
Fenerbahçe kaldığı yerden devam! Sadettin Saran'a kupayla 'merhaba'
Fenerbahçe kaldığı yerden devam! Sadettin Saran'a kupayla 'merhaba'
Kan donduran cinayet! Ava gitmesini istemediği annesini öldürdü
Kan donduran cinayet! Ava gitmesini istemediği annesini öldürdü
Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda maç durdu! Hakemler soyunma odasına girdi
Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda maç durdu! Hakemler soyunma odasına girdi
Galatasaray'ın genç yıldızı coştu, Erokspor farka koştu!
Galatasaray'ın genç yıldızı coştu, Erokspor farka koştu!
Yeniden Refah Partisi’nden Yavaş’a destek ziyareti
Yeniden Refah Partisi’nden Yavaş’a destek ziyareti