Bafetimbi Gomis'den flaş karar

Bu sezon Galatasaray'da kritik goller atarak takımına galibiyetler kazandıran Bafetimbi Gomis, flaş bir karar aldı.
Skorer'de yer alan habere göre; 37 yaşındaki golcünün sezon sonunda futbolu bırakacağı iddia edildi.
10 GOL ATTI
Sezon sonunda sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi bitecek futbolcunun veda edeceği belirtildi.
Fransız forvet bu sezon 20 maçta 10 gol attı ve 3 asist yaptı.
Gomis Saint-Etienne altyapısında futbola başladı. Daha sonra; Troyes, Olimpik Lyon, Swensea, Marsilya ve Al Hilal'de forma giydi.
Oyuncunun güncel piyasa değeri 900 bin euro.
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