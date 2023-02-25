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Bafetimbi Gomis'den flaş karar

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'in, sezon sonunda futbolu bırakacağı iddia edildi.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 09:53
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Galatasaray'ın golcüsü Gomis'ten futbolu bırakma kararı

Bafetimbi Gomis'den flaş karar
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Bu sezon Galatasaray'da kritik goller atarak takımına galibiyetler kazandıran Bafetimbi Gomis, flaş bir karar aldı.

Skorer'de yer alan habere göre; 37 yaşındaki golcünün sezon sonunda futbolu bırakacağı iddia edildi.

10 GOL ATTI
Sezon sonunda sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi bitecek futbolcunun veda edeceği belirtildi.

Fransız forvet bu sezon 20 maçta 10 gol attı ve 3 asist yaptı.

Gomis Saint-Etienne altyapısında futbola başladı. Daha sonra; Troyes, Olimpik Lyon, Swensea, Marsilya ve Al Hilal'de forma giydi.

Oyuncunun güncel piyasa değeri 900 bin euro.

 

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