Bafetimbi Gomis'den flaş karar

Bu sezon Galatasaray'da kritik goller atarak takımına galibiyetler kazandıran Bafetimbi Gomis, flaş bir karar aldı.

Skorer'de yer alan habere göre; 37 yaşındaki golcünün sezon sonunda futbolu bırakacağı iddia edildi.

10 GOL ATTI

Sezon sonunda sarı-kırmızılılar ile sözleşmesi bitecek futbolcunun veda edeceği belirtildi.

Fransız forvet bu sezon 20 maçta 10 gol attı ve 3 asist yaptı.

Gomis Saint-Etienne altyapısında futbola başladı. Daha sonra; Troyes, Olimpik Lyon, Swensea, Marsilya ve Al Hilal'de forma giydi.

Oyuncunun güncel piyasa değeri 900 bin euro.