Galatasaray'ın gözü Weghorst'ta. Burnley'in istediği fiyat belli oldu

Galatasaray, Bakambu haricinde Icardi'nin elini rahatlatmak için forvet transferi için çalışmalarını başlattı. Sarı Kırmızılılar, Beşiktaş'ın eski golcüsü Weghorst için kolları sıvadı.

Galatasaray'ın gözü Weghorst'ta. Burnley'in istediği fiyat belli oldu

Süper Lig devi Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş'ın eski yıldızı Weghorst'u kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Sarı Kırmızılılar'ın Arjantinli golcüsü Icardi'nin yanına kaliteli bir golcü almak istiyor.

Galatasaray, bunun için de Weghorst için nabız yoklamaya başladı.

Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olan Hollandalı oyuncu için Burnley'in 4 milyon euro talep ettiği ifade edildi.

Geçtiğimiz sezonun ilk devresinde Beşiktaş forması giyen Hollandalı golcü, 18 maçta 9 gol ve 4 asist kaydetmişti.

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