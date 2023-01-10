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Okan Buruk istedi Nuri Şahin reddetti. Oyuncunun menajeri Yeniçağ'a konuştu

Devre arasında kadrosunu sol bek transferiyle güçlendirmek isteyen Galatasaray, Antalyaspor’un tecrübeli oyuncusu Güray Vural için teklif yaptı. Sarı kırmızılı ekibin teklifi Nuri Şahin’in isteği doğrultusunda reddedildi.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 01:00
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Galatasaray'ın hedefindeki Güray Vural'ın menajeri Yeniçağ'a konuştu

Okan Buruk istedi Nuri Şahin reddetti. Oyuncunun menajeri Yeniçağ'a konuştu
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İSA KARAARSLAN / YENİÇAĞ

12 Ocak’ta başlayacak olan transfer dönemi için kulüpler kolları sıvadı. Okan Buruk'un yönetiminde Süper Lig’de zirvede bulunan Galatasaray kadrosunu bir sol bek transferi ile güçlendirmenin planlarını yapıyor. Sarı kırmızılı kulüp bu istek doğrultusunda 34 yaşındaki tecrübeli sol bek Güray Vural’ın transferi için Antalyaspor’un kapısını çaldı. Ancak Antalyaspor, teknik direktörü Nuri Şahin’in isteği doğrultusunda gelen teklifi reddetti.

Galatasaray’ın önümüzdeki günlerde Antalyaspor’un kapısını tekrar çalıp çalmayacağı ise merak konusu.

Konu hakkında Yeniçağ’a konuşan Güray Vural’ın menajeri Alp Tontu, Galatasaray cephesinden teklif yapıldığını doğruladı. Menajer Tontu, teknik direktör Nuri Şahin’in teklifi reddetmesinin sorulması üzerine “Hiçbir hoca bu kadar bu kadar değerli bir oyuncusunu kaybetmek istemez” ifadelerini kullandı.

 

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