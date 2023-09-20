Galatasaray'ın Kopenhag maçı ilk 11'i belli oldu

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne 3 sezon sonra tekrardan ayak basıyor.
Sarı Kırmızılılar, A grubu ilk maçında Kopenhag ile karşı karşıya geliyor.
Zalgiris, Olimpija Ljubljana ve Molde'yi geçerek gruplara kalan Sarı Kırmızılılar, Kopenhag'ı yenerek Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir başlangıç yapmak istiyor.
Kopenhag ise Devler Ligi arenasına Breioablik, Sparta Prag ve Rakow Czestochowa'yı geçerek geldi.
Öte yandan karşılaşmanın ilk 11'i de belli oldu;
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.
Kopenhag: Grabara, Jelert, Diks, Vavro, Meling, Lerager, Falk, Gonçalves, Achouri, Elyounoussi, Larsson.