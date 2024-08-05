Galatasaray'ın nasıl şampiyon olacağını açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'ın nasıl şampiyon olacağını açıkladı

Beşiktaş'a 5-0 yenilerek Süper Kupa'yı kaybeden Galatasaray için şampiyonluk formülünü Ertem Şener açıkladı.

Galatasaray'ın yeni sezon öncesi aldığı şok mağlubiyet, büyük tartışmalara yol açtı.

Süper Kupa Finali'nde Beşiktaş'a karşı alınan 5-0'lık yenilgi, sarı kırmızılı takımın performansındaki düşüş ve oyuncuların mutsuz görüntüleri nedeniyle yoğun eleştirilere neden oldu.

Futbol yorumcusu Ertem Şener, YouTube kanalında Galatasaray'ın ihtiyacı olan ismi açıkladı. Şener, "Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'e sesleniyorum. Ne İlkay Gündoğan, ne Gabriel Sara, ne o, ne bu. İşi gücü bırakın, Erden Timur'un evine gidin, kapısını çalın, 'Çağırmazdım acil olmasa' deyin. Net söylüyorum" dedi.

"YOKSA ŞAMPİYON OLAMAZ"

Şener, "Ne yapın edin, o köprüyü tekrar kurun. Futbolcularla yönetim, futbolcularla teknik heyet, futbolcularla futbolcular arasında köprü vazifesi kuran Erden Timur'u Galatasaray'a getirmediğiniz sürece Galatasaray, şampiyon olamaz" ifadelerini kullandı.

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