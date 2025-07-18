Galatasaray'ın rakibi 3 futbolcu transfer etti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Galatasaray'ın rakibi 3 futbolcu transfer etti

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Gaziantep FK 3 yabancı futbolcu transfer etti. Gaziantep FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, 3 futbolcu daha kadrolarına katacaklarını ifade etti.

Sırbistan kampının ardından ikinci etap kampı için Kayseri'deki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren Gaziantep FK, Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Belgrad'da yaptık kampın çok verimli geçtiğini söyleyen Taşdemir, "Bu verimliliği artırmak için burada toplandık ve çalışmalara başladık. İyi başladı, inşallah iyi de devam eder. 7 arkadaşla yollarımızı ayırdık. Myenty Abena, Kevin Rodrigues ve Juninho Bacuna katıldı" dedi.

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Taşdemir "Şu anda 3 oyuncu bitirdik, 3 oyuncu daha aramıza katma düşüncemiz var. Çalışmalarımız bu yönde devam ediyor" diye konuştu.

Deneyimli teknik adam, "Son iki sezonda Gaziantep, yakışmayacak yerde ve oyunda bitirdi, küme düşme stresini yaşadı. İki sene önce son ana kadar yaşadı, geçen sene biraz erken kurtuldu ama hep oralardaydı. İstediğimiz şey, o stresi taraftarlarımıza, camiamıza, sevenlerimize hissettirmemek" dedi.

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