Galatasaray'ın şampiyon yıldızı unutuldu

Selahattin Ekrekli
Galatasaray'ın şampiyon yıldızı unutuldu

Galatasaray'dan Basel'e kiralanan Yusuf Demir'in sözleşmesi sona erdi ve futbolcu kulübe geri döndü. Dün 21 yaşına giren Yusuf'un doğum gününü sadece 1 kişi kutladı.

2 Haziran 2003 doğumlu olan Yusuf Demir, dün 21 yaşına girdi.

Ancak Yusuf Demir'in doğum gününü ne Galatasaray, ne de Basel Kulübü'ne ait hiçbir resmi hesap veya takım arkadaşı kutlamadı.

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SADECE KAZIMCAN KARATAŞ KUTLADI
21 yaşındaki futbolcunun doğum gününü sadece Kazımcan Karataş kutladı.

Kazımcan, 'Nice yaşların olsun Yusuf'um' yorumunu yaptı.

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SEZONU BASEL'DE GEÇİRDİ
Geçen sezon başında Galatasaray'dan Belçika'nın Basel takımına kiralanan Yusuf Demir, 13 maçta forma giydi.

Söz konusu maçların 8'ine ilk 11'de başlayan Yusuf, 1 gol atarken 1 asist yaptı.

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Daha önce Barcelona ve Rapid Wien formaları terleten Yusuf'un takımda uyum sorunu yaşadığı biliniyordu.

Galatasaray, genç futbolcu için Rapid Wien'e 6 milyon euro bonservis ödemişti.

Yusuf Demir'in sarı-kırmızılılarla 2026 yılına kadar sözleşmesi var.

21 yaşındaki futbolcu, Galatasaray ile 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

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