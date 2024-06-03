Galatasaray'ın şampiyon yıldızı unutuldu

2 Haziran 2003 doğumlu olan Yusuf Demir, dün 21 yaşına girdi.

Ancak Yusuf Demir'in doğum gününü ne Galatasaray, ne de Basel Kulübü'ne ait hiçbir resmi hesap veya takım arkadaşı kutlamadı.

SADECE KAZIMCAN KARATAŞ KUTLADI

21 yaşındaki futbolcunun doğum gününü sadece Kazımcan Karataş kutladı.

Kazımcan, 'Nice yaşların olsun Yusuf'um' yorumunu yaptı.

SEZONU BASEL'DE GEÇİRDİ

Geçen sezon başında Galatasaray'dan Belçika'nın Basel takımına kiralanan Yusuf Demir, 13 maçta forma giydi.

Söz konusu maçların 8'ine ilk 11'de başlayan Yusuf, 1 gol atarken 1 asist yaptı.

Daha önce Barcelona ve Rapid Wien formaları terleten Yusuf'un takımda uyum sorunu yaşadığı biliniyordu.

Galatasaray, genç futbolcu için Rapid Wien'e 6 milyon euro bonservis ödemişti.

Yusuf Demir'in sarı-kırmızılılarla 2026 yılına kadar sözleşmesi var.

21 yaşındaki futbolcu, Galatasaray ile 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.