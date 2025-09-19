Galatasaray'ın serisi bitti! 16'da kaldılar

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Eintracht Frankfurt deplasmanından 5-1'lik mağlubiyetle döndü.

Müsabakaya kaptan çıkan Yunus Akgün, maçta gol perdesini açarak kariyerinin ilk UEFA Şampiyonlar Ligi golünü attı.

Sarı-kırmızılı formayla tek UEFA Şampiyonlar Ligi maçına 2018'de 18 yaşındayken Portekiz temsilcisi Porto karşısında çıkan Akgün, 4 dakika sahada kalmıştı.

Eintracht Frankfurt müsabakasıyla yaklaşık 7 yıl sonra "Devler Ligi" heyecanını ikinci kez yaşayan 25 yaşındaki futbolcu, kaptanlık pazubendini taktı.

14 DAKİKADA 3 GOL ATTILAR

Galatasaray, ilk yarının son 14 dakikasında 3 gol yedi.

Müsabakaya Yunus Akgün'ün golüyle iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, 37. dakikada Davinson Sanchez'in kendi kalesine attığı golle skorun 1-1 beraberliğe gelmesini engelleyemedi.

İlk yarının uzatma dakikalarına beraberlikle girilirken Eintracht Frankfurt, 45+2. dakikada Can Uzun ve 45+4. dakikada ise Jonathan Burkardt'ın golleriyle 3-1 üstünlük kurdu.

16 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ

Galatasaray'ın resmi kulvarlardaki 16 maçlık galibiyet serisi bitti.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde son yenilgisini geçen sezon yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasında 13 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası müsabakasını kazandı.

AVRUPA'DA 4 YIL SONRA 5 GOL YEDİ

Galatasaray, Avrupa kupalarında yaklaşık 4 yıl aradan sonra kalesinde bir maçta 5 gol birden gördü.

Son olarak 21 Temmuz 2021'de UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda deplasmanda Hollanda temsilcisi PSV'ye 5-1 yenilen sarı-kırmızılı ekip, bin 520 gün sonra aynı skorla mağlup oldu.

SON 18 ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINDA 1 GALİBİYET

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında çıktığı son 18 müsabakada sadece 1 galibiyet alabildi.

Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nin grup aşamasında geride kalan 18 müsabakada 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı.

AVRUPA'DA GALİBİYET HASRETİ 7 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, UEFA turnuvalarında çıktığı son 7 maçta galibiyet alamadı.

Son galibiyetini geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında İngiltere'nin Tottenham takımı karşısında elde eden sarı-kırmızılılar, sonrasında "Kupa 2"de 6 maça çıktı.

Bu süreçte 4 beraberlik, 2 yenilgi yaşayan "Cimbom" bu sezona da Eintracht Frankfurt yenilgisiyle başladı.

FRANKFURT'A İLK KEZ YENİLDİ

Galatasaray, Eintracht Frankfurt ile 3. randevuda ilk yenilgisini yaşadı.

İki ekip, daha önce 1992 yılında UEFA Kupası'nda mücadele etti. Almanya'daki ilk maç golsüz beraberlikle sonuçlandı. İstanbul'daki müsabakayı ise Galatasaray 1-0 kazandı.

Sarı-kırmızılı ekip, iki maçta da gol izni vermediği Eintracht Frankfurt karşısında üçüncü müsabakada 5 gol birden yedi.

Bu karşılaşma, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde bir Alman takımı karşısında deplasmanda yaşadığı en farklı yenilgi olarak kayıtlara geçti.